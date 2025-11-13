Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kalavasos
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Kalavasos, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento en Kalavasos, Chipre
Apartamento
Kalavasos, Chipre
Land of 24274 sqm located in Kalavasos village in Larnaca with panoramic view. The land is…
$1,51M
Dejar una solicitud
Apartamento en Kalavasos, Chipre
Apartamento
Kalavasos, Chipre
Lovely piece of land available in the beautiful village of Kalavasos.  Located near the vill…
$127,733
Dejar una solicitud
Apartamento en Kalavasos, Chipre
Apartamento
Kalavasos, Chipre
Beautiful large land parcel with a partial sea view for residential development in Kalavasos…
$1,51M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Kalavasos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kalavasos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kalavasos, Larnaca, Chipre
$486,338
Dejar una solicitud
Apartamento en Kalavasos, Chipre
Apartamento
Kalavasos, Chipre
Área 2 000 m²
Fully licensed.14 donums land with 2 access points.Current production approx 250,000kg/year …
$696,726
Dejar una solicitud
Apartamento en Kalavasos, Chipre
Apartamento
Kalavasos, Chipre
Lovely piece of land available in the beautiful hills of Kalavasos.  This vast area enjoys s…
$1,86M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24

Parámetros de las propiedades en Kalavasos, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir