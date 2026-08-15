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Apartamentos en la montaña en venta en Larnaca District, Chipre

;
Larnaca
1524
Aradippou
663
Oroklini
201
Kiti
138
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11 propiedades total found
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Terrenos agrícolas en la localidad de Melini en Larnaca en la zona G3, con un porcentaje de …
$56,464
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Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Terrenos agrícolas en la localidad de Melini de Larnaca en la zona G3, con un porcentaje de …
$44,941
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Apartamento 3 habitaciones en Kofinou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kofinou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 4/5
El complejo OLEA RESIDENCE se limita a la ubicación de Gechitkale, que es el centro más acce…
$128,064
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Tochni, Chipre
Apartamento
Tochni, Chipre
Land in Tochni village in Larnaca in Z1 zone, with 0.6 % cover ratio, building densidad 0.6 …
$518,545
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Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/3
Situado en el atractivo barrio de Krasas en Larnaca, este complejo residencial único ofrece …
$202,798
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Apartamento 13 habitaciones en Pano Lefkara, Chipre
Apartamento 13 habitaciones
Pano Lefkara, Chipre
Habitaciones 13
Dormitorios 9
Área 370 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pano Lefkara, Larnaca, Chipre
$3,10M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Maroni, Larnaca, Chipre
$445,041
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Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Apartamento 7 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 247 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$730,124
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Apartamento 1 habitacion en Aradippou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 1/3
Ubicado en el deseable vecindario de Krasas de Larnaca, este complejo residencial único ofre…
$177,810
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Tipos de propiedades en Larnaca District

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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