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Apartamentos en venta en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre

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Dromolaxia
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10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$297,044
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Apartamento 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$273,747
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Apartamento 1 habitación en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitación
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$203,854
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Un increíble apartamento nuevo en la zona de Meneou, Larnaca. La propiedad está en un comple…
$247,898
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$343,639
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Apartamento 1 habitación en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitación
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$279,571
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$625,710
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Esta encantadora villa de 3 dormitorios, situada en el pintoresco pueblo de Meneu, cerca de …
$1,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$725,689
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Apartamento 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$331,991
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Tipos de propiedades en Dromolaxia Meneou Municipality

2 habitaciones
3 habitaciones

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