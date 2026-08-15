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Áticos en Venta Larnaca District, Chipre

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Larnaca
131
Aradippou
68
Oroklini
12
Kiti
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283 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$482,517
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$461,907
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Ático Ático 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3
Un moderno ático de 1 dormitorio en la planta superior de un desarrollo residencial contempo…
$322,140
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$457,058
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 1/3
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios está …
$421,900
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Ático Ático 1 habitacion en Aradippou, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$208,525
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3
Un moderno ático de 1 dormitorio en la planta superior de un desarrollo residencial contempo…
$305,975
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Ático Ático 1 habitacion en Aradippou, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Piso 1
Modern Elegance – Apartamento de 1 dormitorio El apartamento de una habitación está diseñado…
$406,514
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Área 97 m²
Introduciendo un Atico Premium en Aradippou – High-End Living at Its Finest Situado en uno d…
$283,621
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Ático Ático 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 69 m²
Experimente la combinación perfecta de elegancia y comodidad en este impresionante apartamen…
$224,533
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Ático Ático 2 habitaciones en Kalavasos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Kalavasos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Ático de dos dormitorios situado cerca de la rotonda Zygi, a mitad de camino entre Limassol …
$342,812
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 2
Nuevo ático de 2 dormitorios, unidad 207 en la segunda planta de un edificio residencial con…
$331,019
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 5/5
Anuncio de venta: un ático de dos dormitorios con una terraza en la azotea situada en el qui…
$476,780
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Ático Ático 2 habitaciones en Kiti, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Kiti, Chipre
Dormitorios 2
Área 87 m²
Un apartamento elegante en un nuevo desarrollo residencial, diseñado con comodidad y comodid…
$342,709
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Piso 6/6
Apartamentos de 3 dormitorios Los elegantes apartamentos de tres dormitorios ofrecen un equi…
$772,377
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Área 91 m²
Introduciendo un nuevo desarrollo impresionante en la prestigiosa zona de alta gama de Aradi…
$313,165
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Ático Ático 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Piso 6/6
Proyecto de lujo con vista frontal al mar situado a 100 metros de la playa de Mackenzie en u…
$795,606
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 2
Un anuncio sobre la venta de un ático de dos dormitorios situado en el segundo piso.El proye…
$366,975
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 5/5
Apartamento de 2 dormitorios – Viviendo Urbano Central Cerca de Finikoudes Los apartamentos …
$503,356
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 3
Nuevo ático de 2 dormitorios, unidad 305 en la tercera planta de un edificio residencial con…
$313,597
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Apartamento de 2 dormitorios – Espacio, comodidad y flexibilidad El apartamento de dos dormi…
$534,276
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 3
Este apartamento de 2 dormitorios ubicado dentro del próspero paisaje residencial de Aradipp…
$319,404
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 214 m²
Piso 2/2
Este apartamento de 2 dormitorios situado en el corazón de la zona de Livadia en Larnaca con…
$330,295
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 4/4
El ático de 2 dormitorios ofrece interiores generosos y un diseño versátil que se adapta per…
$365,058
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 4/4
Áticos de 3 dormitorios en Drosia Hill, Larnaca Situado en las plantas superiores de un edi…
$450,778
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 111 m²
Piso 4/4
Ocupando el nivel superior de un edificio de baja altura premium, este excepcional ático de …
$398,766
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 2/3
Stylish Coastal Living Pasos del Mar Apartamento de dos dormitorios con vistas al mar y ampl…
$592,254
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Ático Ático 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Piso 4/4
Apartamento de cuatro dormitorios – Familia contemporánea viviendo en el corazón de Larnaca …
$603,943
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Piso 4
Nuevo ático de 3 dormitorios, unidad 401 en la 4a planta de un edificio residencial contempo…
$383,285
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Área 90 m²
Un apartamento elegante en un nuevo desarrollo residencial. Diseñado con comodidad y comodid…
$304,892
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Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

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