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Apartamentos en venta en Maroni, Chipre

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1 habitación
7
3 habitaciones
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12 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$150,468
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Apartamento 2 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
En el pintoresco pueblo de Maroni, cerca de Larnaca y a pocos pasos de la costa azul, es un …
$428,069
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$202,553
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$187,507
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Apartamento 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Situado en el pintoresco pueblo de Maroni, esta villa es un verdadero oasis de comodidad y p…
$799,324
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 3
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$190,979
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$150,468
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Apartamento 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
En el pintoresco pueblo de Maroni, cerca de Larnaca y a pocos pasos de la costa azul, es un …
$462,778
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$173,617
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$202,553
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Apartamento 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Área 133 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Agia Fyla - provincia de L…
$458,641
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Apartamento 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Maroni, Larnaca, Chipre
$445,041
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Parámetros de las propiedades en Maroni, Chipre

con Jardín
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con Vista a la montaña
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