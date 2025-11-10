Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Melini
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Melini, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$56,899
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Nice agricultural land in Melini village in Larnacal, in G3 zone, with 10% cover ratio, buil…
$45,287
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Agricultural land in Melini village of Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$45,287
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Protected Zone land in Melini village in Larnaca in Z3 zone, with 0.01 % cover ratio, buildi…
$17,418
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
A large Agricultural land situated in Melini area of Larnaca is available now.. Planning G3…
$174,181
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Nice agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, build…
$63,867
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
An agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, buildi…
$63,867
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Nice agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, buil…
$45,287
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Melini, Chipre

con Vista a la montaña
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir