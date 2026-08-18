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Apartamentos en venta en Dromolaxia, Chipre

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1 habitación
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7 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 69 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$212,716
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 64 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$212,716
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$625,710
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 69 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$224,533
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 62 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$212,716
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Área 103 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$401,796
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$725,689
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