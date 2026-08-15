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Apartamentos del mar en venta en Larnaca District, Chipre

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Larnaca
1524
Aradippou
663
Oroklini
201
Kiti
138
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Apartamento 3 habitaciones en Pervolia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
++COURTYARD PLATINUMNorthern Cyprus Iskele BogazModern resort Vivir con un fuerte potencial …
$249,559
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ISB Global Immobilien
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Apartamento 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 196 m²
Piso 4/12
A unique Sky Residences project in the vibrant centre of the city of Larnaca, next to the Ne…
$1,03M
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Apartamento 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 119 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$937,253
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$431,211
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$465,254
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 78 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$260,071
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/4
Descubra la comodidad y la calidad en este apartamento de dos dormitorios, dos baños de prim…
$243,974
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Apartamento 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 103 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$556,552
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Apartamento 13 habitaciones en Pano Lefkara, Chipre
Apartamento 13 habitaciones
Pano Lefkara, Chipre
Habitaciones 13
Dormitorios 9
Área 370 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pano Lefkara, Larnaca, Chipre
$3,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 79 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$632,142
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Apartamento 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Maroni, Larnaca, Chipre
$445,041
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 31 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$373,431
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 3/4
Disfrute de una amplia y segura vida costera en este hermoso apartamento de dos dormitorios,…
$323,408
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$491,230
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Apartamento 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/4
Moderno apartamento de 1 dormitorio en Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Chipre. …
$181,562
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Apartamento 5 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 164 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$422,219
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 108 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$842,856
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/8
Este próximo proyecto residencial ofrece una experiencia de vida moderna y lujosa, diseñada …
$410,795
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$780,213
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Apartamento 5 habitaciones en Pervolia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 275 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$2,98M
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Apartamento 7 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 247 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$730,124
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 68 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$368,749
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 83 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$450,443
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Apartamento 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 90 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$620,026
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Tipos de propiedades en Larnaca District

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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