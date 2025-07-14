  1. Realting.com
  Vereinigte Arabische Emirate
  Umm al-Qaiwain
  4. Wohnkomplex The World’s First Comprehensive Wellness Resort

Wohnkomplex The World's First Comprehensive Wellness Resort

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,000
;
7
ID: 33085
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.01.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Umm al-Qaiwain

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Kombinieren Sie luxuriöses Wohnen mit der Harmonie der Natur, das weltweit erste integrative Wellness-Resort, bietet Meerblick-Wohnungen, Dachpools, üppige Gärten und Lagune-Erlebnisse. Willkommen in Ihrem neuen Leben.

Standort auf der Karte

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,000
