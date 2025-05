Wohnkomplex New Altus Residence with swimming pools close to the promenade and the metro station, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE

ALTUS ist ein exquisiter Wohnraum, in dem moderne Architektur harmonisch mit den schönsten Naturlandschaften verbindet. Diese Wohnanlage befindet sich in der Nähe des Strandes, so dass es ein idealer Ort für aktive Menschen. Wandern Sie entlang der Promenade, genießen Sie ein Spiel auf den Sportplätzen oder gehen Sie für eine Fahrradtour. ALTUS bietet auch Annehmlichkeiten, darunter ein Yoga-Zimmer, einen multifunktionalen Raum, ein Fitnesscenter und einen Pool mit atemberaubender Aussicht. Die Wahl der ALTUS Wohnresidenzen ist vielfältig: gemütliche 1-Zimmer-Wohnungen sind für Einzelpersonen und Paare geeignet, während 2-3 Schlafzimmer Wohnungen bieten geräumige Badezimmer, geräumige Schränke und Panoramabalkone. Es gibt 280 Wohnungen in der Anlage. Die Innenräume zeigen urbane Eleganz, kombinieren Minimalismus und den Luxus von natürlichen Materialien. ALTUS ist nicht nur ein Haus, es ist ein Lebensstil, der für die Natur sorgt: rationelle Nutzung von Wasser und ein Schwerpunkt auf der Erhaltung von Grünflächen garantieren ein nachhaltiges Ökosystem für zukünftige Generationen.

Kinderspielplatz;

Yoga-Bereich;

Schwimmbad für Erwachsene und Kinder;

Hallenbad und Sportplatz im Freien;

Multifunktionsraum.

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Installationen (80/20):

10% - Anzahlung (Juli 2024)

10% - September 2024

10% - Februar 2025

10% - Juli 2025

10 % - Januar 2026

5% - Juni 2026

10 % - Januar 2027

5% - August 2027

10% - Februar 2028

20% - bei Überweisung der Immobilie (Q1 2029).

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Unterkunft befindet sich in einem speziellen Viertel in der Nähe von Creek Beach, ideal für diejenigen, die eine aktive Lebensweise suchen. Entdecken Sie die malerische Uferpromenade, genießen Sie Spielbereiche und einen Abenteuerspielplatz und gehen Sie auf spannende Abenteuer am Radweg und Skatepark.