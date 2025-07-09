  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Umm al-Qaiwain
  4. Wohnkomplex Downtown UAQ

Wohnkomplex Downtown UAQ

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$302,850
BTC
3.6023405
ETH
188.8140650
USDT
299 423.1025908
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12 1
ID: 32957
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.11.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Umm al-Qaiwain

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    42

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Einführung eines ikonischen Projekts eines weltweit renommierten Entwicklers, der das Konzept der Luxusküste, die im neuen Stadtteil Downtown UAQ (Umm Al Quwain) lebt, neu definiert.

Der Entwickler, ein Pionier des Backward Integration Modells, garantiert unvergleichliche Qualität und zeitgemäße Projektlieferung. Downtown UAQ ist eine ehrgeizige 45 Millionen Quadratfuß Küstenstadt und eine ikonische 25 Millionen Quadratfuß Ziel, wo dieser Komplex wird sein Küstensymbol. Das Projekt, bestehend aus 5 Wohntürmen, verkörpert Design Exzellenz, mit Architektur inspiriert vom Rhythmus der Wellen und dem Meereshorizont.

Der Komplex bietet das seltene Privileg, direkt am Rande des Arabischen Meeres zu leben. Jede Residenz bietet einen Panoramablick auf das Meer und den Himmel. Ihr Leben hier ist eine Sinfonie des Erbes und der Modernisierung, wo Sie jeden Morgen vom Klang der Wellen und des goldenen Lichts begrüßt werden.

Layouts

  • 1-Zimmer-Residenz | Bereich ab 51.7 m2 | Preis ab $302,850 | 1 Parkplatz

  • 2-Zimmer-Residenz | Bereich ab 68,1 m2 | Preis ab $404,050 | 1 Parkplatz

  • 3-Zimmer-Residenz | Bereich von 199,7 m2 | Preis ab $1,170,900 | 2 Parkplatz

Das Projekt ist eine Stadt in einer Stadt, die mit Energie pulsiert und bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für Freizeit, Wellness und Unterhaltung:

  • Wellness und Fitness: Der Komplex umfasst einen Wellness-Club, ein Fitnessstudio, einen Wellness-Park, Cross-fit-Zonen und Yoga-Bereiche.

  • Unterhaltung und Freizeit: Die Anlage verfügt über Promenaden, Cafés, Boutiquen, Yachthäfen, Familienparks, Strandcafés, Amphitheater und Kunstviertel.

  • Natur: Pools umgeben von Landschaftsparks und schattigen Wegen schaffen Momente der Gelassenheit und Balance.

Downtown UAQ ist ein massives Küstenziel, das sich auf 45 Millionen Quadratmeter erstreckt. Es ist als die "Koastlinie der Zukunft", die die Wiederbelebung des Emirats darstellt. Das Viertel vereint Respekt vor lokalen Traditionen und Kultur mit zeitgenössischen architektonischen Lösungen und schafft eine Harmonie zwischen Erbe und Ehrgeiz. Es ist entworfen, um das Wohlbefinden, die Natur und das städtische Leben zu verschmelzen, um ein Gleichgewicht zwischen pulsierenden kommerziellen Alleen und ruhigen Wohn-Enklaven sicherzustellen. Willkommen in einer neuen Ära von Umm Al Quwain, wo die Vergangenheit die Gegenwart inspiriert, und das Meer hält das Versprechen von morgen.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 51.7
Preis pro m², USD 5,858
Wohnungspreis, USD 302,850

Standort auf der Karte

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Video-Review von wohnanlage Downtown UAQ

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
