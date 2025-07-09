Wohnkomplex Downtown UAQ

Einführung eines ikonischen Projekts eines weltweit renommierten Entwicklers, der das Konzept der Luxusküste, die im neuen Stadtteil Downtown UAQ (Umm Al Quwain) lebt, neu definiert.

Der Entwickler, ein Pionier des Backward Integration Modells, garantiert unvergleichliche Qualität und zeitgemäße Projektlieferung. Downtown UAQ ist eine ehrgeizige 45 Millionen Quadratfuß Küstenstadt und eine ikonische 25 Millionen Quadratfuß Ziel, wo dieser Komplex wird sein Küstensymbol. Das Projekt, bestehend aus 5 Wohntürmen, verkörpert Design Exzellenz, mit Architektur inspiriert vom Rhythmus der Wellen und dem Meereshorizont.

Der Komplex bietet das seltene Privileg, direkt am Rande des Arabischen Meeres zu leben. Jede Residenz bietet einen Panoramablick auf das Meer und den Himmel. Ihr Leben hier ist eine Sinfonie des Erbes und der Modernisierung, wo Sie jeden Morgen vom Klang der Wellen und des goldenen Lichts begrüßt werden.

Layouts

1-Zimmer-Residenz | Bereich ab 51.7 m2 | Preis ab $302,850 | 1 Parkplatz

2-Zimmer-Residenz | Bereich ab 68,1 m2 | Preis ab $404,050 | 1 Parkplatz

3-Zimmer-Residenz | Bereich von 199,7 m2 | Preis ab $1,170,900 | 2 Parkplatz

Das Projekt ist eine Stadt in einer Stadt, die mit Energie pulsiert und bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für Freizeit, Wellness und Unterhaltung:

Wellness und Fitness: Der Komplex umfasst einen Wellness-Club, ein Fitnessstudio, einen Wellness-Park, Cross-fit-Zonen und Yoga-Bereiche.

Unterhaltung und Freizeit: Die Anlage verfügt über Promenaden, Cafés, Boutiquen, Yachthäfen, Familienparks, Strandcafés, Amphitheater und Kunstviertel.

Natur: Pools umgeben von Landschaftsparks und schattigen Wegen schaffen Momente der Gelassenheit und Balance.

Downtown UAQ ist ein massives Küstenziel, das sich auf 45 Millionen Quadratmeter erstreckt. Es ist als die "Koastlinie der Zukunft", die die Wiederbelebung des Emirats darstellt. Das Viertel vereint Respekt vor lokalen Traditionen und Kultur mit zeitgenössischen architektonischen Lösungen und schafft eine Harmonie zwischen Erbe und Ehrgeiz. Es ist entworfen, um das Wohlbefinden, die Natur und das städtische Leben zu verschmelzen, um ein Gleichgewicht zwischen pulsierenden kommerziellen Alleen und ruhigen Wohn-Enklaven sicherzustellen. Willkommen in einer neuen Ära von Umm Al Quwain, wo die Vergangenheit die Gegenwart inspiriert, und das Meer hält das Versprechen von morgen.