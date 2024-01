Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Manazel Al Khor — ist ein moderner Wohnkomplex im arabischen Stil im Herzen des Culture Village in Dubai. Es befindet sich in der Al Jaddaf Waterfront Jumeirah und erstreckt sich über eine Fläche von 23.690 Quadratmetern. m. Manazel Al Khor ist von grünen Landschaftsgebieten umgeben. Die Gesamtlänge der Fußwege beträgt 3,8 km. Der Komplex besteht aus 98 Wohneinheiten, darunter Apartments mit 1-4 Schlafzimmern. Alle Einrichtungen sind mit Panoramafenstern mit Blick auf die Küste von Dubai Creek ausgestattet. Die Innenausstattung wurde unter Berücksichtigung der wichtigsten Trends im Bereich Design durchgeführt. Die Böden in den öffentlichen Bereichen sind mit Naturmarmor verziert, in den Schlafzimmern wird Parkett ‒ verlegt und in den Badezimmern ‒ Mosaike und Porzellangranit. Manazel Al Khor hat alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt brauchen: - Fitnessstudio; - Fitnesscenter; - Schwimmbad; - privater Parkplatz; - Kinderspielplatz; - öffentliche Parks; - Grillplätze; - Sicherheit rund um die Uhr. Ort: Manazel Al Khor ist von vielen Geschäften, Restaurants und Cafés umgeben. Der Komplex verfügt über eine hervorragende Zugänglichkeit für den Transport. Es befindet sich in der Nähe des U-Bahnhofs Al Jadaf an der grünen Linie und 5 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt. Der erfolgreiche Standort des Projekts ermöglicht es Ihnen, schnell zu den berühmten Sehenswürdigkeiten des Emirats zu gelangen. Von dort aus erreichen Sie mit dem Auto in nur 15 Minuten eines der weltweit größten Einkaufszentren ‒ Dubai Mall ‒. Etwa eine halbe Stunde Fahrt zur Promenade von The Walk JBR, wo sich viele Unterhaltungsmöglichkeiten konzentrieren. Direkt neben dem Komplex befindet sich ein Yachthafen. Das Culture Village verfügt über viele Galerien, Museen, Bibliotheken, Kunstschulen und Theater sowie Konservatorien, Kunst- und Tanzakademien. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!