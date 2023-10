Etimesgut, Türkei

von €129,921

Kapitulation vor: 2024

Unser Projekt befindet sich in Etimesgut, Ankara, im am besten geeigneten neuen Siedlungsgebiet für Zoneneinteilung und Bewertung. Es ist als 4 Blocks und 338 Wohnungen auf einer Fläche von 20.000 m2 positioniert. Dort sind normale Wohnungen beginnen von 1 + 1 bis 4 + 1 und Penthouse-Wohnungen mit Pools. Alle unsere 4 + 1 Wohnungen haben ein türkisches Bad und eine Sauna. In unserem Projekt gibt es rund um die Uhr ein Sicherheitssystem. Außerdem dort Es gibt viele Aktivitätsbereiche wie Spa, Innenpool, Massageräume, Fitness, Innen- und Außenbereich Kinderspielplätze, Yoga, Pilates und Café-Lounge als Gemeinschaftsbereiche.