Wohnung in einem Neubau The Vira Istanbul

Das Projekt Vira Istanbul befindet sich im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, einem der attraktivsten und am schnellsten wachsenden Bezirke der Stadt. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 92.000 m² und umfasst 17 Wohngebäude mit moderner Architektur. Es bietet insgesamt 1.156 Wohnungen in den Grundrissen 1+1 bis 4+1 sowie 39 Gewerbeeinheiten.
Vira Istanbul wurde entwickelt, um ein integriertes Wohnkonzept zu schaffen, das Komfort, Luxus, eine umfassende Infrastruktur und weitläufige Grünflächen miteinander verbindet.
Projekthighlights:
Strategische Lage in der Nähe der Anatolia High School und der Science High School.
Nähe zu einem umfassenden Bildungszentrum mit Einrichtungen vom Vorschulbereich bis zu Universitäten.
Nur 3 Minuten von der Küste des Stadtteils Kavaklı entfernt.
2 Minuten zur Metrobus-Haltestelle an der E-5-Autobahn.
In unmittelbarer Nähe zum Yaşam Vadisi (Life Valley Park) mit einer Fläche von 1 Million m².
Malerische Wasserfälle und Zierbecken.
Aquarien mit Zierfischen.
Japanische Gärten und aromatische Pflanzen.
Mehrere Restaurants sowie speziell angelegte Rad- und Spazierwege.
Swimmingpools, Sportplätze und moderne Fitnessbereiche.