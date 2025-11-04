Wohnung in einem Neubau The Vira Istanbul

Das Projekt Vira Istanbul befindet sich im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, einem der attraktivsten und am schnellsten wachsenden Bezirke der Stadt. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 92.000 m² und umfasst 17 Wohngebäude mit moderner Architektur. Es bietet insgesamt 1.156 Wohnungen in den Grundrissen 1+1 bis 4+1 sowie 39 Gewerbeeinheiten.

Vira Istanbul wurde entwickelt, um ein integriertes Wohnkonzept zu schaffen, das Komfort, Luxus, eine umfassende Infrastruktur und weitläufige Grünflächen miteinander verbindet.

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