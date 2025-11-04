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Wohnung in einem Neubau PAYaLLAR TAUERS

Alanya, Türkei
von
$131,627
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9
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ID: 3791
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Über den Komplex

VORWÄRTS IN DER TÜRKEI IM ÜBERSETZUNG 2023!

Der Rückzug einer Wohnung ist der Abschluss eines Vertrags.
durch welches Eigentum an dem Anlageobjekt zugewiesen wird.

Dies ist der Kauf einer Wohnung von einem Investor, der in den Bau eines neuen Hauses investiert hat, während das Haus selbst noch nicht in Betrieb genommen wurde

Sie können die Wohnung jederzeit nach 50% Zahlung weiterverkaufen.

Dieses Projekt ist für diejenigen geeignet, die Angst haben, in eine lange Zeit zu investieren!!

Voraussichtliches Wachstum bis zum Ende des Baus -40 %!!!!

PAYALLAR TAUERS.

Das Projekt befindet sich in Payallar ( Alania ), besteht aus zwei Blöcken und wird 2024 gebaut.
Block A und Block B. Das Geschäft B ist 8 Etagen, es wird 40 Wohnungen haben.

Infrastruktur :

Pool

Schockpool ( mit Eis )

Sauna

Fitness

Hamam

Dampfraum

Parkplatz

Seetransfer

Indoor-Spielplatz

Ich helfe Ihnen, profitabel zu investieren!

LASSEN SIE MICH - Ich werde auf alle Angelegenheiten antworten und das echte Essen abschneiden, das Sie vertreiben wird!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 65.0
Preis pro m², USD 2,225 – 2,390
Wohnungspreis, USD 153,735 – 165,123
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 79.5
Preis pro m², USD 2,480
Wohnungspreis, USD 209,535

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
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Termin
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Monatliche Zahlung
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