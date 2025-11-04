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Wohnung in einem Neubau Referans Beşiktaş

Besiktas, Türkei
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ID: 38247
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Besiktas

Über den Komplex

Referans Beşiktaş – Luxuriöse Apartments in der Nähe des Bosporus im Herzen Istanbuls

Referans Beşiktaş steht für eine exklusive Interpretation des modernen Luxuswohnens in einem der traditionsreichsten und prestigeträchtigsten Stadtteile Istanbuls. Das architektonische Konzept legt besonderen Wert auf Eleganz, Privatsphäre und eine harmonische Einbindung in das hochwertige Umfeld. Dadurch eignet sich das Projekt ideal für Käufer, die Exklusivität genießen möchten, ohne auf die Vorteile einer zentralen Lage zu verzichten. Das Wohnkonzept mit geringer Bebauungsdichte schafft eine ruhige und private Atmosphäre – eine Seltenheit im Herzen der Metropole.

Die Lage in Beşiktaş ermöglicht den Bewohnern einen direkten Zugang zum gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben Istanbuls. Die Nähe zum Bosporus, zu historischen Parkanlagen, renommierten Universitäten und beliebten Freizeit- und Lifestyle-Zielen sorgt für eine außergewöhnliche Lebensqualität. Dank der hervorragenden Anbindung an Metro, Fährverbindungen und die wichtigsten Verkehrsachsen eignet sich das Projekt gleichermaßen für Familien, Berufstätige und Pendler.

Aus Investitionssicht profitiert Referans Beşiktaş von der begrenzten Anzahl neuer Luxuswohnprojekte im Zentrum von Beşiktaş. Immobilien in diesem Stadtteil zeichnen sich durch eine stabile Wertentwicklung und eine dauerhaft hohe Nachfrage aus, die auf das begrenzte Angebot und das hohe Prestige der Lage zurückzuführen sind. Die Kombination aus hochwertiger Bauqualität, erstklassigem Standort und langfristigem Wertsteigerungspotenzial macht das Projekt zu einer sicheren Kapitalanlage mit attraktiven Vermietungsmöglichkeiten.

Projektübersicht

Referans Beşiktaş ist ein exklusives Wohnprojekt im Herzen von Beşiktaş und bietet moderne Apartments mit großzügigen Grundrissen in unmittelbarer Nähe zum Bosporus, historischen Parkanlagen und den wichtigsten Kulturzentren Istanbuls.

Das Projekt verbindet hochwertige Baumaterialien, private Außenbereiche und umfassende Wellness-Einrichtungen und schafft damit ein exklusives Wohnerlebnis in einem der begehrtesten Stadtteile Istanbuls.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Referans Beşiktaş

  1. Zentrale Lage in Beşiktaş, nur wenige Schritte vom Bosporus entfernt.

  2. Umgeben von historischen Parks und bedeutenden Wahrzeichen der Stadt.

  3. Große Auswahl an Wohnungsgrößen – von Apartments mit einem Schlafzimmer bis hin zu großzügigen Maisonettewohnungen.

  4. Ausgewählte Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, die Gartenanlagen oder die Skyline von Istanbul.

  5. Hochwertige Innenausstattung und erstklassige Baumaterialien.

  6. Private Balkone, Terrassen oder Gartenbereiche in vielen Wohneinheiten.

  7. Exklusives Hallenbad ausschließlich für die Bewohner.

  8. Umfangreicher Wellnessbereich mit Fitnessstudio, Sauna, traditionellem türkischem Hamam und Dampfbad.

  9. Stilvoll gestaltete Gartenanlagen mit Spazierwegen und dekorativen Wasserelementen.

  10. Hervorragende Anbindung an Metro, Fähren, Hauptverkehrsstraßen sowie Schulen und Krankenhäuser.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Besiktas, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

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