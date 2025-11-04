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Wohnung in einem Neubau Lokasyon Beykoz

Beykoz, Türkei
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ID: 38248
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beykoz

Über den Komplex

Erstklassiges Mixed-Use-Projekt in Beykoz–Paşabahçe

Lokasyon Beykoz ist ein strategisch gelegenes Wohn- und Gewerbeprojekt im Stadtteil Beykoz–Paşabahçe auf der asiatischen Seite Istanbuls. Durch seine Nähe zum Bosporus, zu den wichtigsten Brücken der Stadt sowie zu den zentralen Verkehrsachsen befindet sich das Projekt in einer der begehrtesten und sich kontinuierlich entwickelnden Lagen Istanbuls. Es verbindet eine hervorragende Erreichbarkeit mit einer naturnahen und hochwertigen Wohnumgebung.

Modernes Wohnen mit attraktivem Investitionspotenzial

Das Projekt wurde entwickelt, um zeitgemäße Architektur mit funktionalen Wohnkonzepten zu vereinen. Nach derzeit verfügbaren Informationen wird Lokasyon Beykoz Wohnungen der Typen 2+1, 3+1 und 4+1 anbieten und eignet sich damit sowohl für Familien als auch für Investoren, die auf langfristige Wertsteigerung setzen. Das Mixed-Use-Konzept kombiniert Wohn- und Gewerbeflächen innerhalb derselben Anlage und schafft dadurch einen komfortablen urbanen Lebensstil mit kurzen Wegen zu den wichtigsten Dienstleistungen.

Starkes Zukunftspotenzial auf der asiatischen Seite Istanbuls

Die Fertigstellung des Projekts ist für 2026–2027 vorgesehen. Lokasyon Beykoz profitiert von seiner Lage in einem aufstrebenden Entwicklungsgebiet auf der asiatischen Seite Istanbuls, das weiterhin erhebliche Infrastrukturinvestitionen und eine steigende Wohnraumnachfrage verzeichnet. Entwickelt von der Parlaklar Group, bietet das Projekt hervorragende Perspektiven für langfristige Wertsteigerungen, eine stabile Mietnachfrage und nachhaltige Investitionssicherheit in unmittelbarer Nähe zum Bosporus.

Projektübersicht

Lokasyon Beykoz ist ein modernes Mixed-Use-Projekt mit Wohn- und Gewerbeeinheiten in Beykoz–Paşabahçe auf der asiatischen Seite Istanbuls, in der Nähe des Bosporus und der wichtigsten Brücken der Stadt. Die Übergabe des Projekts ist für 2026–2027 geplant.

Nach derzeit verfügbaren Informationen wird das Projekt Wohnungen der Typen 2+1, 3+1 und 4+1 anbieten. Die Kombination aus moderner Architektur, zentraler Lage und hohem Investitionspotenzial macht Lokasyon Beykoz zu einer ausgezeichneten Wahl sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Lokasyon Beykoz

  1. Erstklassige Lage in Beykoz–Paşabahçe auf der asiatischen Seite Istanbuls.

  2. Schnelle Anbindung an die Bosporus-Brücken und den öffentlichen Nahverkehr.

  3. Mixed-Use-Konzept mit Wohn- und Gewerbeeinheiten in einem Projekt.

  4. Modernes Wohnen in einer grünen und naturnahen Umgebung.

  5. Geplante Fertigstellung im August 2027.

  6. Voraussichtliche Wohnungsgrößen: 2+1, 3+1 und 4+1 (laut inoffiziellen Quellen).

  7. Ideal sowohl zum Eigenwohnen als auch als langfristige Kapitalanlage.

  8. Gelegen in einem dynamisch wachsenden Stadtteil auf der asiatischen Seite Istanbuls.

  9. Zeitgemäße Architektur und funktional durchdachte Grundrisse.

  10. Entwickelt von der Parlaklar Group, einem erfahrenen Bauträger mit erfolgreicher Projektgeschichte.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Beykoz, Türkei
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