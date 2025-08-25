Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.

Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2 im 3. Stock, ausgestattet mit Möbeln und Geräten in der höchsten Ebene Komplex Konak Premium mit der Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels an der ersten Küste.

Layout:

Stilvolle Küche-Wohnzimmer,

2 geräumige Schlafzimmer

2 Badezimmer

Hochwertige Möbel und Geräte

Dies ist ein groß angelegtes LUXURY-Klassenprojekt mit einer Fläche von 25.000 m2, besteht aus acht 7-stöckigen Blöcken und hat neben erstaunlicher Infrastruktur sogar ein eigenes Einkaufszentrum mit einer Fläche von 2500 m2.

Infrastruktur:

3 große Außenpools

1 Schwimmbad mit Erholungsbereich

2 Kinderbecken

Poolbar

BBQ Bereich

Fußball und Basketballplatz

Tennisplatz

Innenparkplatz

Hallenbad

Osmanisches Bad

Dampfbad und Sauna

Salzhöhle

Massageräume

Erholungs- und Ruhebereich

Fitnessraum, Yoga und Pilates Bereich

Billard

Tischtennis

Kino

Kinderspielplatz

Restaurant

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.