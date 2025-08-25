Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.
Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2 im 3. Stock, ausgestattet mit Möbeln und Geräten in der höchsten Ebene Komplex Konak Premium mit der Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels an der ersten Küste.
Dies ist ein groß angelegtes LUXURY-Klassenprojekt mit einer Fläche von 25.000 m2, besteht aus acht 7-stöckigen Blöcken und hat neben erstaunlicher Infrastruktur sogar ein eigenes Einkaufszentrum mit einer Fläche von 2500 m2.
