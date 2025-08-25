  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

Kargıcak, Türkei
von
$310,167
12
ID: 27532
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kargıcak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.

Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2 im 3. Stock, ausgestattet mit Möbeln und Geräten in der höchsten Ebene Komplex Konak Premium mit der Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels an der ersten Küste.

Layout:

  • Stilvolle Küche-Wohnzimmer,
  • 2 geräumige Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • Hochwertige Möbel und Geräte

Dies ist ein groß angelegtes LUXURY-Klassenprojekt mit einer Fläche von 25.000 m2, besteht aus acht 7-stöckigen Blöcken und hat neben erstaunlicher Infrastruktur sogar ein eigenes Einkaufszentrum mit einer Fläche von 2500 m2.

Infrastruktur:

  • 3 große Außenpools
  • 1 Schwimmbad mit Erholungsbereich
  • 2 Kinderbecken
  • Poolbar
  • BBQ Bereich
  • Fußball und Basketballplatz
  • Tennisplatz
  • Innenparkplatz
  • Hallenbad
  • Osmanisches Bad
  • Dampfbad und Sauna
  • Salzhöhle
  • Massageräume
  • Erholungs- und Ruhebereich
  • Fitnessraum, Yoga und Pilates Bereich
  • Billard
  • Tischtennis
  • Tennisplatz
  • Kino
  • Kinderspielplatz
  • Restaurant

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Kargıcak, Türkei

