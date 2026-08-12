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Villen mit Swimmingpool in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
131
Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
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38 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 336 m²
Stockwerk 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 462 m²
Stockwerk 1/13
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$968,790
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Was Sie erhalten: Luxusvilla 5+2 im Bektash Bereich mit herrlichem Meerblick und…
$1,81M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
$691,170
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 455 m²
Stockwerk 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Stockwerk 1/7
Was Sie bekommen: Fertige Luxusvilla 3+1 im Tepe Bereich. Auf dem Bau: Der Bau dieser Vill…
$3,74M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 3
Träumen Sie von einem eigenen Zuhause am Mittelmeer, wo jeder Tag mit atemberaubenden Ausbli…
$558,802
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen mit privatem Pool im exklusiven Güzelbağ, Muratpaşa-Viertel Elegante Archi…
$743,164
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 512 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Projekt von…
$2,88M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues Investitionsprojekt in Döşemealti. Döşemealti ist ein Bezirk vol…
$372,000
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 626 m²
Stockwerk 1
$1,50M
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool in Kemer – bezugsfertig Stellen Sie sich Morgenstunden mit …
$411,598
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Villas 4+1 mit Panoramablick in den Bergen …
$2,20M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Moderne möblierte Villa Planung 3+1 mit einer Fläche von 160 m2, gebaut in…
$602,672
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Geräumige Villa von 180 m2, möbliert und bereit zu l…
$478,178
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
$759,734
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen in Alanya mit Panoram…
$1,74M
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Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Moderne 4-Schlafzimmer-Villa mit Meerblick in Payallar, Alanya Erleben Sie luxurioses Wohne…
$525,368
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Villa 4 zimmer in Aksu, Türkei
Villa 4 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 578 m²
Type: Triplex Villa Netto oppervlakte: 323,6 m² Indeling: Eerste verdieping: keuken, woon…
$200,000
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
$618,942
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
Zimmer: 3+2Anzahl der Stockwerke: 3Badezimmer: 2.Balkon: 3Villa Fläche: 170 m2Möblierte Vill…
$458,143
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 268 m²
Etagenzahl 3
We pay attention to the perfect solution for a comfortable stay in one of the best districts…
$1,04M
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Stockwerk 2
We present to your attention the villas in the Bektash district of Alanya. Bektash is best k…
$444,787
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
18 hochwertige, modern gestaltete Villen mit privatem Pool & Parkplatz, App. 225 qm in brutt…
$834,714
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Villa 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
$785,665
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Villa 5 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 5 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
$247
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
GRUNDSTÜCK: 610 m2 Villa: Gesamt 593 m2 Netto 492 m2 ﻿﻿Smart-Home-System ﻿﻿4 Stockwer…
$1,96M
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

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