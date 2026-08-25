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Villen in Gazipasa, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Gazipasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 4+1Floor: 1, 220m2, 225.000 €Steigen Sie in eine Welt von Eleganz und Komfo…
$258 904
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Villa 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern in der ruhigen Region Gazipaşa bietet 200 m2 Wohnf…
$656 873
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Villa 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 SCHLAFZIMMER 1 WOHNZIMMER TRIPLEX 350 qm VILLA 1.000 qm GRUNDSTÜCKSFLÄCHE BADEZIMMER …
$649 970
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 5 zimmer in Gazipasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/23
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Ein einzigartiges Projekt inmitten eines Olivenhains…
$712 167
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