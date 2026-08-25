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Gewerbeimmobilien in Kepez, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Geschäft 194 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 194 m²
Kepez, Türkei
Fläche 194 m²
Investitionsgeschäft mit hohem Mietpotenzial im Bezirk Antalya Kepez Der Stadtteil Güneş im …
$179 783
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Geschäft 600 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 600 m²
Kepez, Türkei
Fläche 600 m²
$25,52M
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Geschäft 200 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 200 m²
Kepez, Türkei
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Geschäfte für langfristige Nutzung an einer belebten Hauptstraße in Kepez, Antalya Kepez ist…
$732 306
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Geschäft 579 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 579 m²
Kepez, Türkei
Fläche 579 m²
Investitionsgeschäfte mit hohem Mietrenditepotenzial in Antalya Kepez Die Region befindet si…
$818 362
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Gewerbefläche 10 m² in Kepez, Türkei
Gewerbefläche 10 m²
Kepez, Türkei
Fläche 10 m²
$405,76M
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Büro 61 m² in Kepez, Türkei
Büro 61 m²
Kepez, Türkei
Zimmer 1
Fläche 61 m²
$34 324
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