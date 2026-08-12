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Anlageimmobilien in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
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Muratpasa
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11 immobilienobjekte total found
Investition 454 m² in Dosemealti, Türkei
Investition 454 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 454 m²
Stockwerk 1/1
$59,29M
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Investition 405 m² in Kayi, Türkei
Investition 405 m²
Kayi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 405 m²
$11,16M
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Investition 53 m² in Konyaalti, Türkei
Investition 53 m²
Konyaalti, Türkei
Fläche 53 m²
Geschäftsräume in einem modernen Komplex in Konyaalti – eine Investition in einen Standort, …
$239,933
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TekceTekce
Investition 500 m² in Yenişehir, Türkei
Investition 500 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/1
$8,64M
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Investition 2 m² in Kaş, Türkei
Investition 2 m²
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
$7,15M
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Investition 235 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 235 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Etagenzahl 3
$3,66M
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Investition 75 m² in Konyaalti, Türkei
Investition 75 m²
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 75 m²
Kleinfamilienprojekt am Meer in Antalya – Konyaalti, LimanEin neues Wohnprojekt in einer der…
$595,823
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Investition 120 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 120 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
$5,23M
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Investition 220 m² in Dagbeli, Türkei
Investition 220 m²
Dagbeli, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$7,38M
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Investition in Muratpasa, Türkei
Investition
Muratpasa, Türkei
Gewerbeimmobilien und Hotelzimmer – das Zentrum der Attraktion und vielversprechende Investi…
$305,002
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Investition in Mittelmeerregion, Türkei
Investition
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 4
INTERJERS furniture for the set of 3D glazing apartments # nbsp; Zhalyuzi # nbsp; Open kitch…
$97,351
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