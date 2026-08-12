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Villen mit Bergblick kaufen in Marmararegion, Türkei

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Istanbul
93
Fatih
93
Beylikduzu
35
Yalova
3
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9 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in einer Wohnanlage in Gümüştepe, Nilüfer Das Viertel Gümüştepe im Bezir…
$753,969
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Villa mit privatem Pool und Waldblick in Sapanca, Sakarya Sapanca gilt mit seiner üppigen Na…
$648,899
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Villa 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Villa 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Stockwerk 1/3
Triplexvilla mit eigenem Pool und Aufzug in Yalova Kadıköy Die Triplexvilla befindet sich in…
$680,073
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Doppelhaushälften in prestigeträchtiger Villenanlage in Mudanya, Bursa Diese Vi…
$795,536
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Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Triplex-Villa mit Meerblick in Akköy Yalova zu verkaufen Aufgrund ihrer Nähe zu…
$408,737
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit Naturblick in Nilüfer Bursa Gümüştepe, wo sich die Villenprojekte bef…
$576,157
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,21M
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Villa 6 zimmer in Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 411 m²
Etagenzahl 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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Villa 4 zimmer in Beykoz, Türkei
Villa 4 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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