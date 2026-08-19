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Villen in Sakarya, Türkei

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Sapanca
5
6 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Blick auf den Sapanca-See, umgeben von Natur in Sakarya Sapanca Sapanca ist eine …
$438,673
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Villa 4 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 4 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Blick auf den Wald und privatem Pool in einer bewachten Wohnanlage in Sapanca Sap…
$584,511
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Villen in Sapanca in einer Anlage mit privatem Pool zu verkaufen Diese Villen befinden sich …
$549,788
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Villa mit privatem Pool und Waldblick in Sapanca, Sakarya Sapanca gilt mit seiner üppigen Na…
$647,013
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
$198,159
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Villa 4 zimmer in Kocaali, Türkei
Villa 4 zimmer
Kocaali, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
$143,666
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TekceTekce

Immobilienangaben in Sakarya, Türkei

mit Garage
mit Bergblick
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