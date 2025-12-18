Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Pendik, Türkei

5 immobilienobjekte total found
Villa in Sapanca Sokak, Türkei
Villa
Sapanca Sokak, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 601 m²
Naturpalast
$2,67M
Villa in Sapanca Sokak, Türkei
Villa
Sapanca Sokak, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Silvester Sapanca
$159,000
Villa in Pendik, Türkei
Villa
Pendik, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 192 m²
Special Peak
$401,224
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa in Pendik, Türkei
Villa
Pendik, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Special Peak
$500,059
Villa in Sapanca Sokak, Türkei
Villa
Sapanca Sokak, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Grünes Tal
$708,224
