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Villen mit Swimmingpool in Marmararegion, Türkei

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Istanbul
93
Fatih
93
Beylikduzu
35
Yalova
3
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3 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 1 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Villa 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
$1,50M
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Villa 4 zimmer in Fatih, Türkei
Villa 4 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
ID ST BI-382Grundlegende Informationen:Bahçeşehir BezirkDauer der Fertigstellung: April 2025…
$690,000
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
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