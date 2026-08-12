Wohnungen mit Bergblick kaufen in İstanbul, Türkei

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Eyupsultan
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35 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Wohnung 3 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$564,611
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Wohnung 5 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$1,25M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$889,060
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Wohnung 4 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in A…
$1,39M
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Wohnung 4 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$538,055
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Wohnung 3 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$399,500
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Wohnung 3 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in A…
$887,906
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Wohnung 5 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$680,073
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Wohnung 6 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 514 m²
Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in A…
$5,21M
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Wohnung 5 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in A…
$2,36M
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Wohnung 2 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
The project lies in the Mahmud Bey section of Istanbul's European side, along the Basin Expr…
$479,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/28
$283,707
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Penthouse 3 zimmer in Marmararegion, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
$108,866
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Wohnung 2 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Which is the most creative tall and comfortable lifestyle here. Life is the art of creati…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31M
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Wohnung 1 zimmer in Maltepe, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5/10
One Bedroom Apartment for sale located in the Maltepe area on Istanbul's Asian side, allowin…
$366,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
$66,817
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/19
$241,409
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Wohnung 5 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 265 m²
4 Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Çekmeköy in one of Turkey's famous building compan…
$863,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
$97,806
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
$100,226
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Wohnung 2 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 5/10
Duplex One Bedroom Apartment For Sale In Pendik , new and unique project, which has a high i…
$726,000
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Wohnung 4 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/22
The new project is located in the Kartal -Istanbul area, in the site 5800m2, with a sea view…
$240,000
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Immobilienagentur
Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe
Penthouse in Eyupsultan, Türkei
Penthouse
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
$80,526
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
$123,151
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
$430,651
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
$102,415
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Wohnung 4 zimmer in Besiktas, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 213 m²
Stockwerk 5/10
The project is surrounded by many vital centers, and it is very known here in Istanbul that …
$2,08M
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Eigenschaftstypen in İstanbul

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studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

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