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Wohnungen am Meer in İstanbul, Türkei

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Wohnung 2 zimmer in Maltepe, Türkei
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn in Maltepe, Istanbul Maltepe liegt auf der anat…
$304,821
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Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOLSTELLE17. Stock, 2+1, 125 m2, mit eckigem (L-förmigen) BalkonWandergebiet, soziale Inf…
$135,000
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Privatverkäufer
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$277,614
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$422,592
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Wohnung 3 zimmer in Besiktas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 14
Luxuswohnungsprojekt mit 8-stöckigem Parkplatz und offenem Pool auf dem Dach in Istanbul Beş…
$1,10M
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Wohnung 4 zimmer in Maltepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 6
Straßenseitige Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Sicherheitsdienst in Maltepe Ma…
$347,542
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Wohnung 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Seeblick und großzügigen Balkonen bieten Investitionspotenzial in Küçükçekmece…
$124,699
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Wohnung 5 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 9
Bosphorus Blick Wohnungen in der Nähe des Ihlamur-Pavillons in Şişli Istanbul Die Wohnungen …
$2,45M
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Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 48
Geräumige und helle 1-Schlafzimmer-Wohnungen im Sinpaş Queen Bomonti Komplex in Şişli Das sc…
$529,972
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Wohnung 4 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Seeblick und großzügigen Balkonen bieten Investitionspotenzial in Küçükçekmece…
$399,500
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Wohnung 3 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$564,611
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Wohnung 5 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer – Leben zwischen Stadt und NaturDas Projekt IC DenizKoru Sarıyer best…
$1,29M
MwSt.
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Wohnung 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 12
Geräumige Immobilien 2 km vom Yachthafen in Beylikdüzü Istanbul Die stilvollen Immobilien be…
$495,334
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Wohnung 4 zimmer in Kadikoy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 10/11
Wohnungen zum Verkauf an der Bağdat Caddesi in der Nähe des Caddebostan-Strandes in Kadıköy,…
$899,452
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Wohnung 4 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 255 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Stadt- und Naturblick in Istanbul Kartal Die zum …
$680,073
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Penthouse 4 zimmer in Fatih, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 7/7
Geräumige Immobilie mit Freiem Meerblick in einem Gebäude mit Aufzug in Sultanahmet Die gerä…
$220,533
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Wohnung 6 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$3,35M
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Penthouse 2 zimmer in Besiktas, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/6
Schlüsselfertige 1-Schlafzimmer-Wohnungen mit Terrassen in Istanbul Beşiktaş Diese eleganten…
$544,982
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Wohnung 4 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$416,819
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Wohnung 5 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 299 m²
Etagenzahl 42
Mit einem Intelligentem Heim System ausgestattete Wohnungen in der Nähe von Haltestellen öff…
$2,98M
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Wohnung 2 zimmer in Kagithane, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kagithane, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 23
Schlüsselfertige Wohnungen 100 Meter von der U-Bahn in Kağıthane Die Wohnungen befinden sich…
$729,722
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Wohnung 3 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 18
Luxuswohnungen mit Meerblick in İstanbul Zeytinburnu Die Wohnungen befinden sich in einem um…
$1,36M
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Wohnung 2 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Stadt- und Naturblick in Istanbul Kartal Die zum …
$300,495
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Wohnung 3 zimmer in Besiktas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 5
Luxuriöse Wohnungen mit Blick auf den Bosporus in einem gesicherten Komplex in Istanbul Das …
$1,40M
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Penthouse 5 zimmer in Uskudar, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 339 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen mit Blick auf die Stadt und den Bosporus in einer Wohnanlage in Üsküdar, Istanbul …
$1,87M
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Wohnung 3 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$949,101
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Wohnung 4 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 13
Wohnungen mit Meerblick und Balkonen in Zeytinburnu zu verkaufen Zeytinburnu liegt auf der e…
$559,993
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Wohnung 2 zimmer in Kadikoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wohnungen in der Nähe von Metrobus und Metro in Istanbul Kadıköy Die zum Verkauf stehenden W…
$235,345
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Wohnung 6 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 618 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen mit Meerblick in einem luxuriösen Projekt mit privatem Yachthafen in Bakırköy, Ist…
$8,49M
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Eigenschaftstypen in İstanbul

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