Sincan, Türkei

von €273,868

Wir bieten Full-Service-Apartments mit Blick auf den Wald, den See und das Tal. Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine Dachterrasse, einen Concierge-Service, ein Café, einen Wellnessbereich, ein Fitnesscenter, ein Yoga- und Pilates-Studio, eine Sauna und ein Massageraum, ein Garten, ein Parkplatz, Sicherheit rund um die Uhr, ein Club. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Fußbodenheizung Küchengeräte Satellitenfernsehen Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einem zentralen Bereich in der Nähe aller erforderlichen Infrastrukturen. Wald - 3 km See - 7 km Internationaler Flughafen - 45 km