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Wohnungen mit Swimmingpool in Antalya, Türkei

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Muratpasa
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Aksu
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Konyaalti
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534 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/7
Neue Wohnanlage in Antalya | Die erste Rate beträgt nur 35% | Rate für 10 MonateModerne Immo…
$115,500
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/7
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von…
$192,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/7
Wir sprechen nicht von einer Wohnung, sondern von Gewerbeimmobilien: Sie erwerben einen Ante…
$30,883
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/12
Was Sie bekommen: Geräumige und helle 1+1 Wohnung mit einer guten Fläche von 65 m2. Das Haus…
$104,796
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/11
What you get: Modern apartments on the Mediterranean coast in the Avsallar region. Construct…
$160,121
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
$156,665
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 7/13
Fertige Apartments zu den besten Preisen in Alanyas neuestem und beliebtesten Luxuswohnkompl…
$168,386
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2
Was Sie bekommen: Ein helles 35 m2 großes Studio im 2. Stock eines gepflegten Wohnkomplexes.…
$62,195
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Dieses moderne 1+1 Apartment befindet sich in der sehr begehrten Gegend von Alanya und biete…
$234,490
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Wohnung 3 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 2
What you get: The apartment has a 2+1 layout and a total area of ​​91 m², located on the gro…
$229,046
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dieses gut gestaltete und geräumige 2+1 Apartment in Mahmutlar bietet eine perfekte Mischung…
$210,147
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​60 m² (gross), is locat…
$172,483
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Ein neues Premium-Projekt an den Ufern des Kestel Be…
$498,796
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$91,334
MwSt.
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gazivisor / Immobilien & Investitionen
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
🌿 Geräumige Wohnung 2+1 mit eigenem Garten in der renommierten Gegend von Unjaly, KonyaaltiW…
$500,664
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INEST HOMES
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
$82,364
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/7
In Gazipaşa-Pazarcı, in einer hochwertigen Wohnanlage mit freier Umgebung, in der sämtliche …
$58,375
MwSt.
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gazivisor / Immobilien & Investitionen
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Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im Herzen des Stadtteils Cleopa…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 8
Was Sie bekommen: moderne Wohnung 2+1 mit einer Fläche von 110 m2 Brutto, befindet sich im 8…
$286,352
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Wohnung 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
Was Sie bekommen: möblierte Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 60 m2, befindet sich im 6. St…
$99,444
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 5/8
Was Sie bekommen: Geräumige neue Wohnung 3+1 im 5. Stock Komplett fertiggestelltes "schlüsse…
$692,407
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: moderne Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 52 m2 mit Blick auf die Infrastru…
$103,840
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Diese 3+1 Maisonette-Wohnung in Buyukhasbahce ist eine perfekte Wahl für diejenigen, die tür…
$633,123
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/9
Für die Bürgerschaft Videoobjekt Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neue Woh…
$269,556
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments in einem I…
$459,628
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/5
Ein Haus, in das du zurückkehren willst. Wohnung 2 + 1 in Konyaalti in der Nähe des Meeres.E…
$365,865
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Wohnung 3 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1
Was Sie erhalten: Helle Wohnung von 115 m2 mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Die Wohnu…
$251,397
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Raum, Gemütlichkeit und Lebensbereitschaft - Wohnung 1 + 1 in Sarysu, Antalya65 m2, mit Möbe…
$119,544
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INEST HOMES
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 7 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
7 Schlafzimmer und Meerblick in Injekum Genießen Sie den exquisiten Luxus dieser eleganten 3…
$758,864
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neues Investitionsprojekt mit Wohnungen im …
$208,738
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Eigenschaftstypen in Antalya

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