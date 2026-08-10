Wohnungen mit Bergblick kaufen in Antalya, Türkei

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Alanya
256
Muratpasa
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Aksu
467
Konyaalti
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676 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Schlüsselfertige Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex mit vier Blöcken und allen A…
$212,136
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$118,786
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$264,186
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Geräumige Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit umfassenden Annehmlichkeiten in Alany…
$432,619
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Neue Wohnungen in zentraler Lage am Meer in Alanya Avsallar ist dank seiner unberührten Natu…
$290,043
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Apartments mit Meer- und Stadtblick in Alanya Türkei. Die Apartments in Büyükhasbahçe, Alany…
$626,183
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meerblick in einem Fünf-Sterne-Hotel-Konzept-Komplex in Alanya Mahmutlar Mahmu…
$245,816
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Etagenzahl 7
Fünf-Sterne-Hotelkonzept-Wohnungen in einem Komplex in Alanya Das luxuriöse Projekt befindet…
$458,821
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einem weitläufigen Komplex in Alanya Mahmutlar Die Apart…
$110,234
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit reichen sozialen Einrichtungen in Alanya Demirt…
$169,516
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Verkauf in Alanya Demirtaş in einem Einzelblockkomplex Demirtaş ist eine der Entwicklungsreg…
$226,764
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe im Zentrum von Alanya Alanya ist eine der beliebtes…
$403,984
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Ein neues Premium-Projekt an den Ufern des Kestel Be…
$498,796
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$91,334
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gazivisor / Immobilien & Investitionen
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Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 8
2-Schlafzimmer- und Loft-Wohnungen in einem Komplex in Altıntaş, Antalya Die Wohnungen befin…
$379,086
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
🌿 Geräumige Wohnung 2+1 mit eigenem Garten in der renommierten Gegend von Unjaly, KonyaaltiW…
$500,664
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INEST HOMES
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Erdgas in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Sarısu Konyaaltı Die Wo…
$276,310
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stilvolle Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist in mehrfacher Hinsic…
$205,511
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Intelligentem Heim Systemen in Alanya Die schicken Wohnungen befinde…
$784,519
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einer sozialen und hotelähnlichen Anlage in Oba Alanya Die Meer- und Bergblickw…
$333,405
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Luxus Wohnungen in einem Hotel Konzept Projekt mit Zubringerdienst in Payallar Die Wohnungen…
$220,493
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Sozialkomplex in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist bekannt als…
$599,408
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/7
In Gazipaşa-Pazarcı, in einer hochwertigen Wohnanlage mit freier Umgebung, in der sämtliche …
$58,375
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Hotelkomplex in Alanya, Türkei Die Wohnungen befinden sich …
$336,822
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/8
Komplexe Annehmlichkeiten:Freibad, FreibadInnenpoolSauna, HamamFitnessraumRestaurantBBQ Bere…
$97,471
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
Avsallar gehört zu den beliebtesten Regionen Alanyas und bietet ideale Bedingungen sowohl zu…
$61,741
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick und Annehmlichkeiten des Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Kargıcak Kargı…
$378,140
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/8
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und sozialen Einrichtungen in einer geschlossenen Wohnan…
$137,284
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Eigenschaftstypen in Antalya

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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