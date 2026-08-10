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Mehrstöckige Wohnungen in Antalya, Türkei

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Alanya
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Muratpasa
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Konyaalti
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15 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnung 5+1 in Konyaalti, Bezirk Uluch.Wir präsentieren Ihnen eine moderne und ger…
$245,642
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/4
$133,938
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnung befindet sich in Lara, einer der beliebtesten Orte in Antalya, nur wenige Gehmin…
$650,670
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Diese garten Duplex-Wohnung in Konyaaltı Hurma bietet Ihnen ein freistehendes Leben!Dieser K…
$232,792
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/5
Willkommen Sie! Wenn Sie davon träumen, Immobilien in der Türkei zu kaufen, achten Sie auf d…
$265,826
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$137,024
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
Nur 350 Meter vom Strand Konyaalti entfernt, einem der beliebtesten Strände von Antalya und …
$700,906
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/7
ID AN 23752 Gebiet: Antalya, Undzhaly Objekttyp: Gehäuse im BauAnzahl der Zimmer: 3 + 1Fläch…
$251,759
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Der Komplex wird auf einem 36.000 m2 großen Grundstück in Altintas, der Entwicklungsregion v…
$428,701
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Değirmendere, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Değirmendere, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex wird in Alanya/Avsallar von einem der führenden Bauunternehmen in Antalya gebaut…
$185,765
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Das Apartment befindet sich im Stadtteil Konyaalti/Uncali. In der Anlage; Es gibt viele Einr…
$585,232
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Willkommen in der Luxus-Wohnanlage in Kargicak! Wir freuen uns, Ihnen diese einzigartige Mai…
$350,407
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex wird in Alanya/Avsallar von einem der führenden Bauunternehmen in Antalya gebaut…
$278,648
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Immobilienangaben in Antalya, Türkei

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