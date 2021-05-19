Villa MADCHA LE VILLA

Luxusvillen im Herzen des nördlichen Pattaya!

Madcha Le Villa ist ein exklusives Projekt, das moderne Design, Privatsphäre und einen hohen Lebensstandard kombiniert. Jede Villa ist mit tadelloser Liebe zum Detail und bietet geräumige Erholungsgebiete, elegante Oberflächen und fortschrittliche Technologie.

Merkmale der Villa: ein Personalzimmer, ein privater Pool mit einem Salzsystem und ein Jacuzzi, gemütliche Terrassen und Ruhebereiche, 24/7 Sicherheit, Parkplatz.

Ideale Lage:

- prestigeträchtige Gegend von Naklua in North Pattaya;

- ein paar Minuten zu den besten Stränden mit malerischen Sonnenuntergängen;

- in der Nähe von Einkaufszentren, Restaurants, Unterhaltung;

Internationale Schulen und medizinische Einrichtungen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.