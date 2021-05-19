Villa MADCHA LE VILLA

  1. Realting.com
Pattaya, Thailand
von
$521,353
;
30
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27390
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Luxusvillen im Herzen des nördlichen Pattaya!

Madcha Le Villa ist ein exklusives Projekt, das moderne Design, Privatsphäre und einen hohen Lebensstandard kombiniert. Jede Villa ist mit tadelloser Liebe zum Detail und bietet geräumige Erholungsgebiete, elegante Oberflächen und fortschrittliche Technologie.

Merkmale der Villa: ein Personalzimmer, ein privater Pool mit einem Salzsystem und ein Jacuzzi, gemütliche Terrassen und Ruhebereiche, 24/7 Sicherheit, Parkplatz.

Ideale Lage:

- prestigeträchtige Gegend von Naklua in North Pattaya;
- ein paar Minuten zu den besten Stränden mit malerischen Sonnenuntergängen;
- in der Nähe von Einkaufszentren, Restaurants, Unterhaltung;
Internationale Schulen und medizinische Einrichtungen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

