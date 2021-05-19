Villa THE SYLVA PATTAYA

Luxusvillen umgeben von Pattaya Natur!

Installationen sind verfügbar, bis die Konstruktion abgeschlossen ist!

Das Sylva Pattaya ist ein einzigartiges Projekt von Arneja Estates, wo der moderne Luxus harmonisch mit der Privatsphäre des Regenwaldes verbunden ist. Jede Villa ist für diejenigen entworfen, die Privatsphäre, Ästhetik und Einheit mit der Natur schätzen und bietet ein unvergleichliches Maß an Komfort und Design.

Schlüsselmerkmale der Villen: 5+1 Schlafzimmer (die Kabine ist in ein zusätzliches Schlafzimmer umgewandelt), separate thailändische Küche, Waschraum, Zimmermädchen, privater Pool mit Meerwasser (4.5×9.7 m), Dachterrasse mit Bar und Panoramablick, gemütlicher Garten und Ruhebereiche, Smart Home System, überdachter Parkplatz für 3 Autos, Videoüberwachung und Rund-um-die-Uhr-Sicherheit

Ideale Lage:

7 Minuten zur Französischen Internationalen Schule

- 15 Minuten zum Strand Jomtien;

- 20 Minuten zu Nong Nooch Garden und Mabprachan Lake;

30 Minuten zum Central Festival und Terminal 21.

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.