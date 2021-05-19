  1. Realting.com
Villa THE SYLVA PATTAYA

Pattaya, Thailand
$1,30M
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27395
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Luxusvillen umgeben von Pattaya Natur!
Installationen sind verfügbar, bis die Konstruktion abgeschlossen ist!

Das Sylva Pattaya ist ein einzigartiges Projekt von Arneja Estates, wo der moderne Luxus harmonisch mit der Privatsphäre des Regenwaldes verbunden ist. Jede Villa ist für diejenigen entworfen, die Privatsphäre, Ästhetik und Einheit mit der Natur schätzen und bietet ein unvergleichliches Maß an Komfort und Design.

Schlüsselmerkmale der Villen: 5+1 Schlafzimmer (die Kabine ist in ein zusätzliches Schlafzimmer umgewandelt), separate thailändische Küche, Waschraum, Zimmermädchen, privater Pool mit Meerwasser (4.5×9.7 m), Dachterrasse mit Bar und Panoramablick, gemütlicher Garten und Ruhebereiche, Smart Home System, überdachter Parkplatz für 3 Autos, Videoüberwachung und Rund-um-die-Uhr-Sicherheit

Ideale Lage:

7 Minuten zur Französischen Internationalen Schule
- 15 Minuten zum Strand Jomtien;
- 20 Minuten zu Nong Nooch Garden und Mabprachan Lake;
30 Minuten zum Central Festival und Terminal 21.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

