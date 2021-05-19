  1. Realting.com
Villa BAAN MAE BIBURY

Pattaya, Thailand
von
$476,913
;
16
ID: 27393
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

BAAN MAE BIBURY ist ein englischer Klassiker im Herzen von Pattaya!

Baan Mae Bibury ist eine exklusive Villa, inspiriert von dem Charme der alten englischen Anwesen, aber für das moderne Leben in den Tropen geschaffen. Hier wird klassische Eleganz mit luxuriösen Annehmlichkeiten und Privatsphäre mit der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Pattaya kombiniert.

Wichtige Merkmale der Villa: privater Pool mit Jacuzzi (Salzsystem), Dachterrasse - ein idealer Ort für Familienessen und abendliche Erholung, gepflegter Garten mit Ruhebereichen, Parkplatz für 2 Autos, Rund-um-Uhr-Sicherheit.

Ideale Lage:

Thung Klom-Tanman ist eine ruhige Gegend ohne Abgeschiedenheit von Zivilisation.
5-10 Minuten zum Zentrum von Pattaya, Strände und Einkaufszentren
- in der Nähe von internationalen Schulen, Golfplätzen und Restaurants

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

