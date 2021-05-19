Villa ENGEL HAUS

Modernes Wohndorf ENGEL HAUS in der Gegend von Rong Po!

Eine zuverlässige Wahl für Familie, Investoren oder diejenigen, die ein ruhiges Leben 10 Minuten von der Stadt suchen!

Einige der Häuser sind bereit, in 2-3 Monaten zu bewegen!

Infrastruktur des Dorfes: Schwimmbad, Fitnessraum, Park und Grünflächen, Sicherheit und Videoüberwachung.

Ausstattung: Smart Home-System, Klimaanlagen (alle Zimmer), Haube und Ausrüstung in der Küche, Wasserkocher, Pumpe und Wasserreservoir, elektrische Schild und Verbindung zum Netzwerk, Vorbereitung von Terminals für die Waschmaschine und Haushaltsgeräte, Dachabdichtung.

Ort:

Großes Einkaufszentrum mit Supermarkt Big C Extra Bangplee - 3 km;

- Krankenhaus Bangplee - 3 km;

- Straßencafés mit thailändischem Essen, KFC, McDonald's - 3 km;

- Flughafen Suvarnabhumi - 5 km.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.