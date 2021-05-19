  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Villa ENGEL HAUS

Villa ENGEL HAUS

Pattaya, Thailand
von
$188,972
19
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27380
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Modernes Wohndorf ENGEL HAUS in der Gegend von Rong Po!
Eine zuverlässige Wahl für Familie, Investoren oder diejenigen, die ein ruhiges Leben 10 Minuten von der Stadt suchen!
Einige der Häuser sind bereit, in 2-3 Monaten zu bewegen!

Infrastruktur des Dorfes: Schwimmbad, Fitnessraum, Park und Grünflächen, Sicherheit und Videoüberwachung.

Ausstattung: Smart Home-System, Klimaanlagen (alle Zimmer), Haube und Ausrüstung in der Küche, Wasserkocher, Pumpe und Wasserreservoir, elektrische Schild und Verbindung zum Netzwerk, Vorbereitung von Terminals für die Waschmaschine und Haushaltsgeräte, Dachabdichtung.

Ort:
Großes Einkaufszentrum mit Supermarkt Big C Extra Bangplee - 3 km;
- Krankenhaus Bangplee - 3 km;
- Straßencafés mit thailändischem Essen, KFC, McDonald's - 3 km;
- Flughafen Suvarnabhumi - 5 km.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
