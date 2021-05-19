Villa larelana villa huay yai

Moderne einstöckige Villen mit einer Dachterrasse!

Elegante 1-stöckige Villen in der ruhigen Gegend von Huai Yai (Pataya) sind ideal für einen Familienurlaub oder Investitionen mit einem privaten Pool und einer Panoramaterrasse.

Villa Larelana wurde mit allen Bedürfnissen im Verstand entworfen, organisch kombiniert Funktionalität mit Ästhetik. Diese prächtige Villa verfügt über einen einzigartigen Stil, der sich durch minimalistisches Design und Liebe zum Detail auszeichnet. Die Villa ist ein idealer Zufluchtsort für Familien, um gemeinsam zu sozialisieren, zu entspannen und Zeit zu genießen, um eine Atmosphäre des Glücks und der Freude zu schaffen.

Ausstattung: 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, europäische und thailändische Küche, privater Pool mit Jacuzzi-System, Dachterrasse, Parkplatz für 2-4 Autos, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit.

Standort: Huai Yai:

- 10 Minuten zum Dongtan Beach

- 15 Minuten nach Central Pattaya

- in der Nähe: Golfschläger, Restaurants, SPA

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.