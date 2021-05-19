  1. Realting.com
Villa larelana villa huay yai

Pattaya, Thailand
$354,613
16
ID: 27400
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Moderne einstöckige Villen mit einer Dachterrasse!
Elegante 1-stöckige Villen in der ruhigen Gegend von Huai Yai (Pataya) sind ideal für einen Familienurlaub oder Investitionen mit einem privaten Pool und einer Panoramaterrasse.

Villa Larelana wurde mit allen Bedürfnissen im Verstand entworfen, organisch kombiniert Funktionalität mit Ästhetik. Diese prächtige Villa verfügt über einen einzigartigen Stil, der sich durch minimalistisches Design und Liebe zum Detail auszeichnet. Die Villa ist ein idealer Zufluchtsort für Familien, um gemeinsam zu sozialisieren, zu entspannen und Zeit zu genießen, um eine Atmosphäre des Glücks und der Freude zu schaffen.

Ausstattung: 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, europäische und thailändische Küche, privater Pool mit Jacuzzi-System, Dachterrasse, Parkplatz für 2-4 Autos, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit.

Standort: Huai Yai:

- 10 Minuten zum Dongtan Beach
- 15 Minuten nach Central Pattaya
- in der Nähe: Golfschläger, Restaurants, SPA

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

