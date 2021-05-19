  1. Realting.com
Villa THE LAVISH

Pattaya, Thailand
von
$519,850
;
6
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27397
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Luxusvillen mit einem Pool im Herzen von Pattaya!

THE LAVISH ist ein exklusives Projekt moderner zweistöckiger Villen mit privaten Pools, befindet sich in der renommierten Gegend von North Pattaya. Jede Villa ist für diejenigen, die Raum, Eleganz und Komfort schätzen, bietet bis zu 400 m2 Wohnfläche mit anpassbaren Layouts für Ihren Lebensstil.

Schlüsselmerkmale der Villen: große Panoramafenster für natürliches Licht, privater Pool, geräumige Terrassen und Erholungsgebiete, gepflegter Bereich, voll sauberer Abschluss (ingebaute Küche, Sanitär), Premium-Materialien

Ideale Lage:

- 8 Minuten zum Zentrum von North Pattaya;
- in der Nähe der Sukhumvit Road - schnelle Ausfahrt zu den Hauptstraßen;
Regent International School, ISC International School, Rugby School Thailand
Einkaufszentren: Terminal 21 Pattaya
- Medizin: Bangkok Pattaya Hospital;

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

