Villa THE LAVISH

Luxusvillen mit einem Pool im Herzen von Pattaya!

THE LAVISH ist ein exklusives Projekt moderner zweistöckiger Villen mit privaten Pools, befindet sich in der renommierten Gegend von North Pattaya. Jede Villa ist für diejenigen, die Raum, Eleganz und Komfort schätzen, bietet bis zu 400 m2 Wohnfläche mit anpassbaren Layouts für Ihren Lebensstil.

Schlüsselmerkmale der Villen: große Panoramafenster für natürliches Licht, privater Pool, geräumige Terrassen und Erholungsgebiete, gepflegter Bereich, voll sauberer Abschluss (ingebaute Küche, Sanitär), Premium-Materialien

Ideale Lage:

- 8 Minuten zum Zentrum von North Pattaya;

- in der Nähe der Sukhumvit Road - schnelle Ausfahrt zu den Hauptstraßen;

Regent International School, ISC International School, Rugby School Thailand

Einkaufszentren: Terminal 21 Pattaya

- Medizin: Bangkok Pattaya Hospital;

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.