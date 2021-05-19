  1. Realting.com
Villa onyx grand village

Pattaya, Thailand
von
$506,149
;
16
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27401
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Luxusvillen im Herzen von Pattaya!
Moderne 2-stöckige Premium-Villen sind Luxusimmobilien zum Wohnen und Investieren in Thailands beliebtesten Resort.

Onyx Grand Village ist ein Projekt, in dem Luxus Ruhe in einer raffinierten Umgebung trifft. Dies ist eine Flucht aus dem gewöhnlichen, mit Elementen des modernen Designs und erstklassigen Annehmlichkeiten. Mit einem eleganten Finish, das eine Atmosphäre von raffinierter Eleganz schafft, hat es einen eigenen Pool umgeben von üppigen Gärten, die die perfekte Oase für Entspannung und Erholung bietet.

Ausstattung: 3-4 Schlafzimmer, 4-5 Badezimmer, europäische und thailändische Küche, Personal-/Wäscheservice, privater Pool, Sauna, Parkplatz für 2 Autos, Sicherheit 24/7.

Standort: Thungklom-Tanman 9

- 5 Minuten zum Strand Jomtien;
10 Minuten nach Central Pattaya (Shopping, Restaurants)
- 15 Minuten zur Walking Street.
- ruhige prestigeträchtige Gegend - Privatsphäre + bequeme Verkehrsanbindung.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

