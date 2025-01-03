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Wohnquartier Morasol - Building 2

Manilva, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1787178603
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Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Manilva

Über den Komplex

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A new and exclusive residential complex of homes distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All homes feature two or three bedrooms, a functional layout, bright and airy rooms, spacious terraces, and outdoor areas designed for everyday enjoyment. At the heart of the complex is a communal swimming pool, surrounded by landscaped gardens with Mediterranean vegetation that bring freshness, beauty, and visual continuity to the entire property. The complex also includes a large underground parking garage with 191 spaces and 151 storage units, ensuring functionality and convenience for all residents.

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