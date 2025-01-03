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Wohnquartier Villa Isola

Benahavis, Spanien
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ID: 39411
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 678322723
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis

Über den Komplex

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Exclusive development located within the private and secure community of Montemayor, in Benahavís. Set on a 4,762 m² plot and with an impressive built area of 1,840 m², this contemporary residence has been designed to offer exceptional quality, comfort, and privacy. The villa features 6 bedrooms, 6 bathrooms, and 3 guest toilets, distributed across bright open spaces that seamlessly connect interior living with expansive outdoor areas. Large glass openings frame panoramic views, while premium finishes and meticulous detailing contribute to a serene and sophisticated atmosphere. A residence where architectural quality, refined comfort and a privileged natural setting come together to offer an exceptional place to live. Interior can be made in accordance with clients wishes.

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Benahavis, Spanien

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