Über die Agentur

MUS Property ist eine Boutique-Luxus-Immobilienagentur an der Costa del Sol mit Sitz in Marbella. Wir helfen internationalen Käufern, erstklassige Villen, Wohnungen und Neubauten auf der Goldenen Meile, der Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Benahavís, Estepona und der weiteren Küste zu erwerben.

Wir arbeiten durch Kuration, nicht durch Volumen. Eine proprietäre KI-Auswahl-Engine passt jeden Kunden zur richtigen Immobilie, unterstützt von einem mehrsprachigen Team (Englisch · Spanisch · Russisch) und Zugang zu exklusiven Off-Market- und Entwickler-Direkt-Listings. Von der ersten Besichtigung bis zum Notar erledigen wir jeden Schritt - legal, finanziell und After-Sale - so dass der Kauf an der Costa del Sol mühelos ist.