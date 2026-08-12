Wohnungen mit Bergblick kaufen in Malaga, Spanien

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Marbella
1466
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
644
Fuengirola
467
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404 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$542,090
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einer Sozialen Anlage in Mijas in Natürlicher Umgebung mit viel Grün Die Wohnun…
$405,477
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einem Komplex mit Privilegierter Lage in Estepona Die Wohnung…
$646,772
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Wohnung 3 zimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wohnungen in Málaga in der Nähe von Marbella und den Stränden von Puerto Banús Málaga liegt …
$1,35M
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$867,835
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
Prächtige Aussichtswohnungen in einer erstklassigen Gegend von Marbella Dieses Neubauprojekt…
$686,261
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in einer exklusiven Anlage mit großen tropischen Gärten in Estepona Die Wohnungen …
$1,25M
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne Wohnungen mit Meer und Bergblick in ruhiger Lage in Mijas Mijas ist eine der attrakt…
$466,950
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Wohnung 3 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 4
Luxuswohnungen mit Zugang zu einer künstlichen Lagune mit Strand in Casares Diese Anlage bef…
$811,054
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Renommierte Wohnungen mit Panoramablick in Mijas Málaga Mijas ist einer der attraktivsten Or…
$562,661
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in Komplex mit Dachpool in Marbella Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Nueva…
$536,744
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Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Stockwerk 1
Exklusive Wohnungen am Meer in Estepona mit erstklassigen Wellness-Einrichtungen Estepona ha…
$2,88M
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Wohnung 4 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Etagenzahl 4
Luxuswohnungen mit Zugang zu einer künstlichen Lagune mit Strand in Casares Diese Anlage bef…
$945,650
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 4
Qualitativ hochwertige Wohnungen in einer beliebten Wohngegend in Fuengirola Dieses Projekt …
$832,258
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Wohnungen in der Nähe des Meeres in Fuengirola an der Costa del Sol Fuengirola ist…
$1,97M
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Wohnung 5 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 1
Fabelhafte Wohnung mit großzügigen privaten Terrassen, Zugang zu Spa und Sportanlagen, ideal…
$749,404
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/3
High-End-Erdgeschosswohnung mit großer Gartenterrasse und wunderschönem Meerblick in einem u…
$836,168
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$838,713
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Wohnung 3 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschönes Apartment mit Terrasse in Strandnähe in einer exklusiven Wohnanlage mit Spa, P…
$521,378
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Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/3
Großzügige Familienwohnung im mittleren Stockwerk eines luxuriösen Resorts mit Gemeinschafts…
$540,926
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 6
Immobilie mit Großzügigem Design in Erstklassiger Lage in Mijas Costa Die Immobilie befindet…
$381,131
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Erstklassige Wohnungen in der Nähe von Golf und Strand in einer der besten Gegenden von Mija…
$648,283
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$3,41M
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stilvolle Immobilien in der Nähe von Annehmlichkeiten in Marbella Die Immobilien befinden si…
$649,532
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Penthouse 3 zimmer in Casares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$495,557
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 1
Modernes, hochwertiges Apartment im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, privatem Pool u…
$1,53M
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Wohnung 5 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Moderne Wohnungen und Penthäuser an der Neuen Goldenen Meile Estepona Diese Wohnungen zum Ve…
$1,58M
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Wohnung 8 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 8 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges High-End-Maisonette-Haus im Erdgeschoss mit Terrasse, großem Garten, privatem Poo…
$1,43M
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