Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Malaga
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Apartments mit Pool in Malaga, Spanien

;
Marbella
1466
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
644
Fuengirola
467
Zeig mehr
282 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1
Luxuriöses, fantastisches Apartment mit Meerblick, großer Terrasse und Gemeinschaftspool in …
$582,947
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit herrlichem Meerblick, Gemeinschaftspool und Ruhebereich in ei…
$347,624
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/3
High-End-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick und privatem Pool, gelegen in einem Premium…
$1,70M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 5 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 1
Fabelhafte Wohnung mit großzügigen privaten Terrassen, Zugang zu Spa und Sportanlagen, ideal…
$749,404
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 4
Brillante, erhöhte Stadtwohnung im Erdgeschoss mit voll ausgestatteter Küche, großzügiger üb…
$814,074
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/3
High-End-Erdgeschosswohnung mit großer Gartenterrasse und wunderschönem Meerblick in einem u…
$836,168
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschönes Apartment mit Terrasse in Strandnähe in einer exklusiven Wohnanlage mit Spa, P…
$521,378
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/3
Großzügige Familienwohnung im mittleren Stockwerk eines luxuriösen Resorts mit Gemeinschafts…
$540,926
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 4
Wunderschöne Stadt-Strand-Wohnung im Erdgeschoss mit voll ausgestatteter Küche, großer priva…
$554,070
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1
Brillante moderne Wohnung im mittleren Stock mit Schwimmbad und Wellness-Einrichtungen, umge…
$688,110
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Benalmadena, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 3
Luxuriöses Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool i…
$687,295
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 1
Modernes, hochwertiges Apartment im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, privatem Pool u…
$1,53M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/4
Komfortable Stadtstrandwohnung im mittleren Stock mit voll ausgestatteter Küche, Pool und pr…
$550,664
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Penthouse in einer modernen Wohnanlage mit zahlreichen Annehmlichkeiten und traum…
$1,61M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 8 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 8 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges High-End-Maisonette-Haus im Erdgeschoss mit Terrasse, großem Garten, privatem Poo…
$1,43M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 4
Exklusives High-End-Penthouse mit großen Terrassen, Fitnessraum, Spa und herrlichem Meerblic…
$2,23M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 3/7
Eine riesige Wohnung im Mittelgeschoss mit großer Terrasse und Panoramablick auf das Meer, i…
$616,854
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse, attraktive Wohnung im mittleren Stock mit Blick auf Meer, Berge und Schwimmbad, u…
$820,176
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4
Wunderbare Stadtwohnung mit charmantem Meerblick und himmlischem Infinity-Pool. gehobenes Fi…
$476,882
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse, privatem Pool und atemberaubendem Meeresb…
$2,05M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 2
Elegante Erdgeschosswohnung mit privater Terrasse, wunderschönem Garten und erstklassigem Fi…
$541,977
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 zimmer in Torremolinos, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 4/4
Beeindruckendes Strandduplex-Penthouse mit voll ausgestatteter Küche, einer privaten Dachter…
$1,20M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Wohnung mit privater Terrasse, Pool im Resort-Stil und eleganten Innenräumen, gele…
$455,491
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/4
Wunderschöne, moderne Wohnung im mittleren Stock mit ikonischem Meerblick, Terrasse, Schwimm…
$466,329
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 5/5
Exklusives, neu gebautes Penthouse mit Panoramablick auf die Stadt und einer hellen privaten…
$1,15M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 5
Luxuriöse Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, Wellness-Spa und voll ausgestattetem…
$520,121
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Eine moderne Wohnung im mittleren Stock mit Gemeinschaftspool, Garten, Spa und Fitnessstudio…
$372,339
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
Premium-Apartment im Mittelgeschoss mit beheiztem Innenpool, Coworking-Space und Designer-Fi…
$494,347
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 5 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Stockwerk 2/4
Wunderschöne, moderne Wohnung im mittleren Stock mit weitem Meerblick, einer beeindruckenden…
$763,393
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Eigenschaftstypen in Malaga

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Malaga, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen