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Wohnungen in Torrox, Spanien

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2 Zimmer
15
3 Zimmer
15
34 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Dies ist ein exklusiver Komplex von 58 Wohnungen und Penthouses an der Costa del Sol, in der…
$580,475
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Wohnung 4 zimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$486,145
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 147 m²
Dies ist ein exklusiver Komplex von 12 Stadthäusern in Torrox Costa, nur wenige Meter vom St…
$498,620
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Die moderne Wohnanlage in El Morca, Torrox Costa, bietet 112 luxuriöse Apartments mit 1, 2 u…
$415,959
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Die moderne Wohnanlage in El Morca, Torrox Costa, bietet 112 luxuriöse Apartments mit 1, 2 u…
$354,139
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Castillo Bajo Conejito, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Castillo Bajo Conejito, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 195 m²
Diese exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen für…
$579,005
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 2 Bad · 175 m2 gebaut. Präse…
$739,472
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Die moderne Wohnanlage in El Morca, Torrox Costa, bietet 112 luxuriöse Apartments mit 1, 2 u…
$496,976
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 2 Bad · 116 m2 gebaut. Präse…
$761,738
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Die moderne Wohnanlage in El Morca, Torrox Costa, bietet 112 luxuriöse Apartments mit 1, 2 u…
$421,867
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Wohnung 3 zimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$381,402
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Castillo Bajo Conejito, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Castillo Bajo Conejito, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 272 m²
Diese exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen für…
$716,475
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 3 Bad · 198 m2 gebaut. Präs…
$692,294
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Wohnung 4 zimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$485,935
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Castillo Bajo Conejito, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Castillo Bajo Conejito, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Diese exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen für…
$495,112
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 146 m²
In der charmanten Stadt Torrox gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 7 Stadthäusern e…
$530,403
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Duplex mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 2 Bad · 184 m2 gebaut. Präsent…
$510,805
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Penthouse 3 zimmer in Torrox, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$400,521
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Penthouse 3 zimmer in Torrox, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Torrox Costa Málaga Torrox genießt eine e…
$344,055
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Dies ist ein exklusiver Komplex von 58 Wohnungen und Penthouses an der Costa del Sol, in der…
$795,579
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Castillo Bajo Conejito, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Castillo Bajo Conejito, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Diese exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen für…
$383,285
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Wohnung 3 zimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Torrox Costa Málaga Torrox genießt eine e…
$344,055
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 3 Bad · 180 m2 gebaut. Präse…
$665,525
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 2 Bad · 175 m2 gebaut. Präse…
$540,384
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Wohnung 3 zimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$372,820
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Castillo Bajo Conejito, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Castillo Bajo Conejito, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 195 m²
Diese exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen für…
$586,691
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Wohnung 4 zimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Llanos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxus New-Build Apartments in Torrox Costa – Mediterranes Wohnen am besten Moderne Häuser m…
$408,599
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Wohnung 2 zimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Llanos, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Luxus New-Build Apartments in Torrox Costa – Mediterranes Wohnen am besten Moderne Häuser m…
$265,822
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Wohnung 3 zimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Llanos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Luxus New-Build Apartments in Torrox Costa – Mediterranes Wohnen am besten Moderne Häuser m…
$359,846
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Wohnung 2 zimmer in Los Llanos, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Llanos, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Luxus New-Build Apartments in Torrox Costa – Mediterranes Wohnen am besten Moderne Häuser m…
$311,093
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