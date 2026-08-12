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Studios in Malaga, Spanien

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12 immobilienobjekte total found
Studio 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Das Meadows ist ein neues Projekt im La Cala Resort, das von 26 geräumigen Stadthäusern in d…
$788,130
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Studio 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Neues Projekt im La Cala Resort bestehend aus golf-Stadthäusern mit Panoramablick auf das Re…
$738,596
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Studio 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Das Meadows ist ein neues Projekt im La Cala Resort, das von 26 geräumigen Stadthäusern in d…
$749,539
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Studio 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
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Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Das Meadows ist ein neues Projekt im La Cala Resort, das von 26 geräumigen Stadthäusern in d…
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Studio 3 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Letztes verbleibendes Zuhause – Exklusive Entwicklung in Cancelada, EsteponaVerpassen Sie ni…
$512,881
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Studio 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Das Meadows ist ein neues Projekt im La Cala Resort, das von 26 geräumigen Stadthäusern in d…
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Studio 3 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zwischen Estepona und Sotogrande, im aufstrebenden Gebiet von Manilva, liegt dieses exklusiv…
$671,756
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Studio 3 Schlafzimmer in Istan, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Istan, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Neue Entwicklung ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, in der Sierra de las Nieves, an den Hängen vo…
$692,190
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Studio 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Eingebettet in eine erhöhte Oase mit Blick auf Fuengirola. Diese intime Sammlung von nur 11 …
$707,870
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Studio 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Das Meadows ist ein neues Projekt im La Cala Resort, das von 26 geräumigen Stadthäusern in d…
$789,899
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Studio in Mijas, Spanien
Studio
Mijas, Spanien
Fläche 21 m²
New Development: Prices from € 140,000 to € 270,000. [Beds: 0 - 1] [Baths: 0 - 1] [Built siz…
$137,141
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Studio in Malaga, Spanien
Studio
Malaga, Spanien
Fläche 37 m²
New Development: Prices from € 132,770 to € 132,770. [Beds: 1 - 1] [Baths: 0 - 0] [Built siz…
$132,119
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Immobilienangaben in Malaga, Spanien

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