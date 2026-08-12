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Wohnungen am Meer in Malaga, Spanien

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Marbella
1466
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
644
Fuengirola
467
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$557,683
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$1,02M
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$614,260
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$583,085
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Wohnung 4 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$654,672
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einer Sozialen Anlage in Mijas in Natürlicher Umgebung mit viel Grün Die Wohnun…
$405,477
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$910,998
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Wohnung 4 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$650,053
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Wohnung 3 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1
Luxuriöses, fantastisches Apartment mit Meerblick, großer Terrasse und Gemeinschaftspool in …
$582,947
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Penthouse 5 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einem Komplex mit Privilegierter Lage in Estepona Die Wohnung…
$646,772
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Wohnung 3 zimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wohnungen in Málaga in der Nähe von Marbella und den Stränden von Puerto Banús Málaga liegt …
$1,35M
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$867,835
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Brandneue Immobilien mit Meerblick in El Higueron Fuengirola Die Immobilien befinden sich in…
$955,262
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
Prächtige Aussichtswohnungen in einer erstklassigen Gegend von Marbella Dieses Neubauprojekt…
$686,261
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in einer exklusiven Anlage mit großen tropischen Gärten in Estepona Die Wohnungen …
$1,25M
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Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Atemberaubende Wohnungen und Penthäuser mit Meerblick in Estepona Málaga Estepona, oft als „…
$925,745
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne Wohnungen mit Meer und Bergblick in ruhiger Lage in Mijas Mijas ist eine der attrakt…
$466,950
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit herrlichem Meerblick, Gemeinschaftspool und Ruhebereich in ei…
$347,624
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Wohnung 4 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Golf-Wohnungen in erster Reihe mit großen Terrassen in Strandnähe in Casares Dieses neue Pro…
$644,634
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Wohnungen am Golfplatz mit großzügigen Terrassen in Mijas Malaga Mijas Costa ist eine der at…
$589,544
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Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Wunderbarem Meerblick in einer Anlage mit Swimmingpool in Estepona Die Wohnung…
$594,704
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Penthouse 4 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 112 m²
Wohnungen im mediterranen Design in Strandnähe in Málaga Rincón de la Victoria ist eine Küst…
$562,284
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/3
High-End-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick und privatem Pool, gelegen in einem Premium…
$1,70M
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Renommierte Wohnungen mit Panoramablick in Mijas Málaga Mijas ist einer der attraktivsten Or…
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Wohnung 3 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stilvolle Wohnungen mit Terrassen in Strandnähe in Vélez-Málaga Torre del Mar ist eine der a…
$421,240
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in Strandnähe, perfekt angebunden und dennoch ruhig gelegen in Estepona Estepona i…
$683,659
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Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Stockwerk 1
Exklusive Wohnungen am Meer in Estepona mit erstklassigen Wellness-Einrichtungen Estepona ha…
$2,88M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Wohnungen in der Nähe des Meeres in Fuengirola an der Costa del Sol Fuengirola ist…
$1,97M
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Eigenschaftstypen in Malaga

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Malaga, Spanien

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