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Wohnimmobilien in Sant Antoni, Spanien

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Villa in Sant Antoni, Spanien
Villa
Sant Antoni, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 532 m²
Haus mit Panoramablick auf das Meer in der Urbanisation Torrevalentina Stadt Kalonge an der …
$4,07M
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Villa in Sant Antoni, Spanien
Villa
Sant Antoni, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 644 m²
Das Haus befindet sich an der Costa Brava in der Stadt Sant Antoni de Colonge. Die Gesamtfl…
$4,07M
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Wohnung 4 zimmer in Sant Antoni, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Antoni, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/5
Gemütliche Wohnung in der ruhigen und gemütlichen Stadt Sant Antoni de Calonge, nur 200 Mete…
$249,959
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