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Wohnimmobilien in Lloret de Mar, Spanien

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85 immobilienobjekte total found
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Handel ist möglich!Haus zu verkaufen, mit einer Fläche von 348 m2, gebaut 2001, auf der Süds…
$904,998
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Charmantes renoviertes Stadthaus mit Schwimmbad, bereit, inDieses elegante Stadthaus befinde…
$445,450
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Entdecken Sie die Costa Brava von Ihrem neuen Zuhause in Lloret de Mar Entdecken Sie unser e…
$299,271
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Wohnung im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Das Hotel liegt in einer ruhigen Lage mit Blick …
$451,840
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses gemütliche zweistöckige Penthouse in Fenals, einer der begehrt…
$325,615
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Entdecken Sie die Costa Brava von Ihrem neuen Zuhause in Lloret de MarEntdecken Sie unsere e…
$366,026
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Canyelles, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Lloret de Mar ist eine ruhige Gegend, ideal für einen Urla…
$117,443
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Haus mit einer touristischen Lizenz, komplett renoviert in der Urbanisation von Rock Gross, …
$975,587
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 7
Das Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge, befindet sich in einer der besten …
$1,10M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Geräumige und helle Wohnung mit Blick und eine Terrasse in der Nähe des Fenals Strand!Wir bi…
$389,204
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Haus zu verkaufen in Sa Boadella, Lloret de MarDieses Haus liegt in einer der begehrtesten G…
$707,056
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Haus zu verkaufen in Lloret de MarDas herrliche Drei-Level-Stadthaus, in einer ruhigen Wohng…
$407,336
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Entdecken Sie die Costa Brava von Ihrem neuen Zuhause in Lloret de MarEntdecken Sie unsere e…
$300,177
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Eine einmalige Gelegenheit an der Costa Brava.Ein charmantes Haus zum Verkauf in Cala Cañell…
$990,863
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 397 m²
Haus mit Meerblick, vielseitigen Räumen und Energieeffizienz in Lloret de MarRas in einer ru…
$798,056
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Helle Wohnung mit einer Terrasse in der Nähe von Fenals, nur wenige Schritte vom Strand in L…
$325,236
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Luxus und neues Haus im klassischen Stil in der Elite Urbanisation La Mongoda in Lloret de M…
$2,66M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Wohnung nach Renovierung im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Gesamtfläche von 74 Quadratmete…
$278,833
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Exklusives Angebot: Helle, nach Süden ausgerichtete Wohnung in Lloret de Mar, nur 5 Minuten …
$410,497
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Helle Wohnung in Lloret de Mar - mit Meerblick.Fläche: 165 m2Lage: Lloret de Mar, GironaBesc…
$692,431
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 681 m²
Luxus- und exklusive Jugendstil-Eigenschaft mit fantastischem Meerblick, in der prestigeträc…
$2,80M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Familienhaus in Lloret Residence mit einem großen Grundstück und einem privaten Pool. Entde…
$487,914
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Dieses elegante Stadthaus in der exklusiven Gegend von Santa Clotilda, eines der begehrteste…
$678,322
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Wir bieten ein charmantes Haus mit Meerblick, in der Urbanisation La Montgoda in Lloret de M…
$739,023
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Canyelles, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Wohnung mit offenem Blick, Schwimmbad und Garage in einem Wohnkomplex - Llore de MarHelle Wo…
$325,236
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Exklusive Residenzen in Lloret de Mar, Fenals – modernes Leben am MeerWir präsentieren diese…
$977,666
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$640,983
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein Einfamilienhaus mit zwei völlig unabhängigen Wohnungen in Mas Bael ist eine großartige O…
$486,128
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