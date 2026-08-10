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Wohnimmobilien in Tarragona, Spanien

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Salou
7
Cambrils
3
17 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$691,637
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$685,997
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cambrils, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cambrils, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
VITRIX – Wo das Mittelmeer zu Hause wirdEntdecken Sie VITRIX, eine exklusive luxuriöse Wohna…
$520,226
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$552,962
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Villa in Tarragona, Spanien
Villa
Tarragona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Exklusive Villa zum Verkauf in Els Boscos, TarragonaWunderschöne dreistöckige Villa zum Verk…
$876,869
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$557,509
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Reihenhaus in Salou, Spanien
Reihenhaus
Salou, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Wohnanlage von Stadthäusern im Bau in der Stadt Salou. Die Entfernung zum Zentrum von Barcel…
$575,146
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Far, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Far, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Wohnung-duplex in der Stadt Salou an der Costa Dorada. Die Gesamtfläche beträgt 170 Quadratm…
$482,193
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Villa in el Perello, Spanien
Villa
el Perello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
$705,088
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Villa in Vandellos i lHospitalet de lInfant, Spanien
Villa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 416 m²
Villa in der ersten Meereslinie in der Stadt Ospitalet de Infant an der Costa Dorada. Haus i…
$1,86M
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Villa in Cambrils, Spanien
Villa
Cambrils, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause in Cambrils, Tarragona. Dieses gemütliche 310-Quadratmeter…
$755,242
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Wohnung 1 zimmer in Roda de Bera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Roda de Bera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Herrliche Loft-Maisonette zum Verkauf in Roda de Barà (Costa Dorada, Tarragona). Es ist möbl…
$134,338
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Reihenhaus in Cambrils, Spanien
Reihenhaus
Cambrils, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Reihenhaus zum Verkauf in VILAFORTUNY Ihre eigene Ecke des Glücks in VILAFORTUNY!…
$505,431
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Reihenhaus 5 zimmer in Vinyols i els Arcs, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Vinyols i els Arcs, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Creixell, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Creixell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung im ersten Stock in der Urbanisation von La Barça in der Stadt Roda de Bara. Die Gesa…
$239,354
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Far, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Far, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung in der Stadt Salou an der Costa Dorada. Die Gesamtfläche beträgt 90 Quadratmeter. Da…
$366,002
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Deltebre, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Deltebre, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Touristic apartments for sale in the Deltebre operating since 1995. It´s situated in 8 km fr…
$208,105
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